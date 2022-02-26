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DünyaFransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu
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Fransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu

Fransız donanması, Manş Denizi geçerek St. Petersburg kentine doğru gitmekte olan Rus kargo gemisinin önünü kesti. Rusya'nın Paris Büyükelçiliği, Fransa'dan konuya ilişkin açıklama almaya çalıştığını savunuyor.

26.02.2022 - 14:30 |
Fransa, Manş Denizi'ndeki Rus gemisine el koydu

Rusya, Manş Denizi'ndeki bir kargo gemisine Fransa'nın el koyduğunu açıkladı. Paris'teki Rus Büyükelçiliği, Fransa'dan el koymaya dair bir bilgi almaya çalıştıklarını savunuyor.

Fransız deniz polisi, Cumartesi gününün ilk saatlerinde bir Rus şirketine ait geminin yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle durdurulduğunu açıkladı.

BBC, Rusya'nın St. Petersburg kentine doğru giden gemiye Fransız donanması tarafından el konulduğunu bildiriyor. BBC'ye bilgi veren bir Fransız yetkili, Avrupa Birliği'nin ilan ettiği yaptırımların ardından harekete geçtiklerini söyledi.

Boulogne-Sur-Mer limanına yönlendirilen 127 metre uzunluğundaki geminin adı, Baltic Leader. BBC'ye konuşan Fransız yetkili, Rus kargo gemisinin sahibi olan şirketin AB yaptırımlarının hedefinde olduğunu aktardı.

 

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