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Bakan Çavuşoğlu'ndan ateşkes açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna ziyareti neticesinde ateşkes umutlarının biraz daha arttığını belirterek, en kısa zamanda liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin hazırlanması gerektiğini söyledi.

17.03.2022 - 16:31 |
Bakan Çavuşoğlu'ndan ateşkes açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın ardından Ukrayna'da temaslarda bulundu.

Türkiye'nin başından beri bu süreçte ilkeli bir tutum sergilediğini aktaran Çavuşoğlu, her iki ülkeyle de diyalogu olan bir ülke olarak savaşın durdurulması yönünde samimi çabalar sarf ettiğini söyledi.

Moskova’da gündeme gelen konular ve edinilen izlenimler hakkında Dmitro Kuleba’ya bugün bilgi verdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, en kısa zamanda liderler düzeyinde bir buluşmanın zemininin de hazırlanması gerektiğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Bu iki ziyaretim neticesinde savaşlarla ilgili kesin bir şey söylemek zor olur ama ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır." dedi.

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