Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündem4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
HaberlerGündem Haberleri 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

04.11.2026 - 01:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: GÜMÜŞHANE (İHA)

ABONE OL

Gümüşhane'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle kazaya karışan Tofaş otomobil hurdaya döndü.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, İnönü Mahallesi Mordut mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayburt istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan O.S. idaresindeki 06 FLM 261 plakalı SUV araç, kent merkezinden Bayburt istikametine ilerleyen ve karşı şeride geçmeye çalışan Z.K. yönetimindeki 29 AAN 423 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile çarptı.

İLGİLİ HABER

Sokakta görülen maymun panik yarattı
Sokakta görülen maymun panik yarattı

Çarpmanın etkisiyle savrulan SUV araç, daha sonra Ş.Ş. idaresindeki 29 T 0001 plakalı ticari taksiye ve ardından yol kenarında park halinde bulunan 29 AE 965 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle Tofaş otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan diğer araçlarda da maddi hasar oluştu.

İLGİLİ HABER

Yanan lüks aracın içerisinde iş adamı ölü bulundu
Yanan lüks aracın içerisinde iş adamı ölü bulundu

Kazada 3 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Freni boşalan kamyon ağaç ve direğe çarptı kahvehanedekiler ölümden döndü
#Gündem

Freni boşalan kamyon ağaç ve direğe çarptı kahvehanedekiler ölümden döndü

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
#Gündem

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sokakta görülen maymun panik yarattı
#Gündem

Sokakta görülen maymun panik yarattı