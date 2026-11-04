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Freni boşalan kamyon ağaç ve direğe çarptı kahvehanedekiler ölümden döndü

04.11.2026 - 01:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SAKARYA (İHA)

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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde freni boşalan kamyon, yol kenarındaki ağaç ve direğe çarptı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, yaklaşık 10 metre ilerideki kahvehanede bulunan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

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Kaza, Kaynarca'dan Ferizli istikametine seyreden kamyonun Küçükkışla Mahallesi mevkiinde freninin boşalmasıyla meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki ağaç ve direğe çarparak durabildi.

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Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonun durduğu noktanın yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan kahvehanede oturan vatandaşlar ise faciadan kıl payı kurtuldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

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