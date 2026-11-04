Freni boşalan kamyon ağaç ve direğe çarptı kahvehanedekiler ölümden döndü
04.11.2026 - 01:16Güncellenme Tarihi:
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde freni boşalan kamyon, yol kenarındaki ağaç ve direğe çarptı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, yaklaşık 10 metre ilerideki kahvehanede bulunan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
Kaza, Kaynarca'dan Ferizli istikametine seyreden kamyonun Küçükkışla Mahallesi mevkiinde freninin boşalmasıyla meydana geldi. Kontrolden çıkan kamyon, yol kenarındaki ağaç ve direğe çarparak durabildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kamyonun durduğu noktanın yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan kahvehanede oturan vatandaşlar ise faciadan kıl payı kurtuldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.