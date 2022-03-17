Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Önümüzdeki Kasım ayında partimiz 21. yaşını geride bırakıyor. AK Parti bayrağı altında yola nasıl çıkmış olduğumuzun muhasebesini her fırsatta yapmaya çalışıyoruz. Biz AK Parti'yi istişare ile kurduk.

Salı günü vekillerle yaptığımız sohbet toplantısının 4'üncüsünü gerçekleştirdik. Pazartesi MYK'yı topluyor ardından eski dönem vekillerimizle bir yemekli toplantıda biraraya geliyoruz.

Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimin istisnasız tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkmamız milletimizin duruşumuzu takdir ettiğini gösteriyor. Yeni bir imtihanın, 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Şüphesiz her seçim önemlidir. Ama 2023 seçimleri AK Parti'nin, bunun yanında Cumhur İtttifakı'nın geleceğinin ötesinde milletimiz için bir yol ayrımını ifade edecektir.

Cumhuriyet tarihimizin, AK Parti'nin şu iktidarı döneminde adalette, dış politikada, tarımda, enerjide şu anda özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü adeta bir taç mesafesindedir.

Dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta bir numarası diyebileceğimiz bir köprüyü inşa ettik. Anlamı var. Burası Çanakkale. Zaferin taçlandığı bu bölgede bu eseri ortaya koymak, hatırlayın deniz dalgalı karşıdan karşıya geçemezsin, ama şimdi bu köprümüzle 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçecek bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Bu da bize nasip oldu.

Yavuz Selim Köprüsü'nü yaptık, ona takıldılar. Ey ana muhalefet, Ordu-Giresun'da denizin üzerinde havalimanı yaptık. Haberiniz var mı? 25 havalimanından 56 havalimanına çıktık. Ülkemizin bir yerinden bir yerine gidecek olan vatandaşım uçaktan inince yarım saatte, 45 dakikada evinde.

Döviz kurundaki, enflasyondaki dalgalanmalar yaşadığımız geçiş sürecinin bedelleridir. Biz durmadık, çalışıyoruz. Fiyatlar şunlar bunlar. Sevgili vatandaşlarım bakın durmuyoruz. Bu yatırımları yaparken bu yatırımları da özellikle zaman oluyor Yap-İşlet-Devret'le bu adımları atıyoruz. Ama akılları almıyor, 'Ne demek açıklayın' diyorlar. E öğren de gel.

Yüklenici firmaların kendi imkanları ile bu yatırımı yapıp ondan sonra da yaptığımız ihaleyle ama 10, ama 15, ama 20 senede bunun bedelini biz devlet olarak kendilerine ödüyoruz. Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor.

Burada yüklenici firma bunu yapıyor. Ama köprüden, ama otobanlardan geçen vatandaş bedelini ödüyor, açık mı var, bu açığı da devlet o yüklenici firmaya ödüyor.