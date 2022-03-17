Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırılarında 108 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya ordusunun 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da gerçekleştirdiği saldırılarda 108 çocuğun hayatını kaybettiği ve 120'den fazlasının yaralandığı bildirildi. Kiev bölgesinde 52, Harkov bölgesinde 34, Donetsk bölgesinde 25, Çernihiv bölgesinde 24, Mikolayiv bölgesinde 20, Jitomir bölgesinde 15, Sumy bölgesinde 14 ve Herson bölgesinde 10 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

411'den fazla eğitim kurumunda hasar meydana geldi

Açıklamaya göre bombardımanlar, 63'ü tamamen yıkılmış olan 411'den fazla eğitim kurumuna da zarar verdi. En fazla hasar gören eğitim kurumu Donetsk bölgesinde 119 olarak kayıtlara geçti. Harkov bölgesinde 77, Mikolayiv bölgesinde 30, Sumi bölgesinde 28, Kiev bölgesinde 35, Herson bölgesinde 21 ve Kiev'de 24 eğitim kurumu büyük hasar gördü.



Engelli çocuklara yönelik merkezler de dahil olmak üzere 11'den fazla sağlık kurumu ve 3 rehabilitasyon merkezi de saldırıların hedefi oldu.