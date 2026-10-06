Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, ''6 Ekim Salı günü beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Siirt ve Şırnak'ın doğusunda (Pervari, Beytüşşebap, Uludere) ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey kesimlerinde (Çermik, Çüngüş, Ergani, Eğil, Dicle, Hani, Lice, Kulp, Kozluk, Sason) yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre beklendiği yer kuvvetli yağışla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır’’ denildi.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, 06 Ekim 2026 Salı günü 12:00 ile 22:00 saatleri arasında Erzurum’un güneyinde yer alan Horasan, Hınıs, Tekman, Pasinler, Çat, Köprüköy, Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel ve yıldırım riskine karşı uyarı

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı vatandaşları uyardı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle trafikte seyredecek sürücülerin ve dere yatağı çevresinde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.