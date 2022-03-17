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Ukrayna’da 3’ü çocuk 5 kişilik aile enkaz altında can verdi

Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentinde yerleşim bölgesine saldırı düzenlemesi sonucu yıkılan binanın enkazı altında kalan 3’ü çocuk 5 kişilik bir ailenin cansız bedenine ulaşıldı.

17.03.2022 - 16:10 | | ÇERNİHİV (İHA)
Ukrayna’da 3’ü çocuk 5 kişilik aile enkaz altında can verdi

Ukrayna’daki saldırılarına devam eden Rus birlikleri, Çernihiv kentinde yerleşim bölgelerini hedef aldı. Vurulan binaların enkazı altında kalanları arama kurtarma çalışmaları kapsamında bir ailenin cansız bedenlerine ulaşıldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, aynı aileden 3 yaşındaki ikizler ve 12 yaşında bir kız çocuğu ile 2 yetişkinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çernihiv Valisi Viacheslav Chaus bugün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Çernihiv’de düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 53 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.

 

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