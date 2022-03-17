Biden, Çin lideri Xi Jinping ile görüşecek
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cuma günü Çin lideri Xi Jinping ile görüşeceğini açıkladı.
17.03.2022 - 15:25 |
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cuma günü Çin lideri Xi Jinping ile görüşeceğini açıkladı.
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