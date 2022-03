Zelenskiy: Avrupa'da bir halk yok ediliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün Federal Almanya Parlamentosu'nun sabah gerçekleştirdiği oturuma video konferans yöntemiyle katılarak açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, yardımları için teşekkür ettiği Almanya'nın savaşı durdurmak için yeteri kadar irade göstermediğini söyledi. Almanya'yı Ukrayna'yı izole etmek ve Rusya'ya teslim etmek için bir duvar inşa edilmesine yardım etmekle suçlayan Zelenskiy, "Bizden bir tür duvarla ayrıldılar. Bu, özgürlük ve esaret arasında bir duvar ve her bombayla daha da büyüyor. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir?” dedi.

"Kuzey Akım projeleri savaşa hazırlıktı"

Almanya'nın savaşı önlemek için yeterince çaba sarfetmediğini ifade eden Zelenskiy, buna Almanya'nın Rusya ile ekonomik ilişkileri kısıtlamamasını örnek gösterdi. 'Kuzey Akımı' projelerini eleştiren Zelenskiy, "Size zamanında Kuzey Akımları'nın savaş için bir hazırlık olduğunu söylemeye devam ettik" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Batı'nın Ukrayna'yı NATO'ya kabul etmemesini de savaşın nedenleri arasında gösterdi.

“Aramızda bir duvar var”

Ülkesinde sivillerin ve askerlerin ayrım gözetmeksizin Rus saldırılarının hedefi haline geldiğine dikkat çeken Zelenskiy, "Rusya şehirlerimizi bombalıyor ve oradaki her şeyi yok ediyor. Evler, hastaneler, okullar, kiliseler, her şey roketlerle, bombalarla, topçularla vuruluyor. Üç hafta içinde çok sayıda Ukraynalı öldü. İşgalciler savaşın ortasında 108 çocuğu öldürdü. Avrupa'da bütün bir halkı yok etmek için yeniden girişimlerde bulunuluyor. Avrupa 2022'de bu noktada" dedi.

Şu an yaşadıkları ile 80 yıl önceki Nazi Almanyası'nın yaptıkları arasında benzerlik olduğunu ifade eden Zelenskiy, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 80 yıl sonra politikacılar her yıl 'bir daha asla' sözlerini tekrarlıyor ve şimdi bu sözlerin değersiz olduğunu görüyoruz. Avrupa'da bir halk yok ediliyor, yok edilmeye çalışılıyor. Ülkemizi savunan ve Avrupa'da sıkça dile getirilen o değerleri savunan askerlerimiz adına, ordumuz adına burada size sesleniyorum. Sizlerin aktif desteği olmadan kendimiz savunmaya çalışıyoruz. Neden yardım konusunda okyanus ötesindeki bir ülke bize sizden daha yakın? Çünkü henüz görmediğimiz bir duvar var aramızda" ifadelerini kullandı.

“Savaşı durdurmamıza yardım edin”

Zelenskiy, yaklaşık 10 dakika süren konuşmasının sonunda Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a çağrıda bulunarak, "Bu duvarı yıkın, bizi destekleyin. Bu savaşı durdurmamıza yardım edin. Eski bir oyuncu ve ABD’nin Devlet Başkanı olan Ronald Reagan, zamanında Berlin'de 'Bu duvarı yıkın sayın Gorbaçov' demişti. Ben de size ‘Şansölye Scholz bu duvarı yıkın ve Almanya'ya hak ettiği liderlik rolünü verin. Barışı destekleyin, Ukrayna'yı destekleyin. Bu savaşı durdurun, savaşı durdurmamıza yardım edin’ diyorum“ dedi.

Zelenskiy, parlamentodaki konuşmasını “Yaşasın Ukrayna“ sözleriyle bitirdi.