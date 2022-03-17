Ukrayna'da kim ne istiyor? Anlaşma sağlanabilmesi için iki tarafın talepleri ne? Madde madde açıklandı...

RUSYA’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya ilan edilmemiş savaş açtığı ve kendi tabiriyle “özel askeri operasyon” adını verdiği saldırı Moskova’nın planladığı gibi 3 günlük yıldırım harekâtıyla bitmeyince, 28 Şubat’ta taraflar müzakere masasına oturdu. Rusya ile Ukrayna arasında görüşmeler sürerken aynı zamanda Ukrayna’daki birçok şehir ve kasaba Rus güçleri tarafından yerle bir edilmeye devam ediliyor.