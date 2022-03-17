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DünyaUkrayna - Rusya savaşında son gelişmeler... Rus ordusunun katliamı dünyayı ayağa kaldırdı: Ekmek sırası bekleyen siviller vuruldu!
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Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler... Rus ordusunun katliamı dünyayı ayağa kaldırdı: Ekmek sırası bekleyen siviller vuruldu!

Rusya'nın Ukrayna işgalinde 22. güne çatışmalar ve bombalamalarla girildi. Rusya'nın Ukrayna’nın Çernihiv kentinde ekmek kuyruğunda bekleyen sivilleri hedef almasının yankıları sürüyor. Dün yapılan saldırı sonucunda ölenlerin sayısının 13'e yükseldiği açıklandı. Harkiv ve Chernihiv'deki hasar uydu görüntülerine yansıdı. Maxar iki kentin uzaydan çekilmiş görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti.

17.03.2022 - 08:13 |
Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler... Rus ordusunun katliamı dünyayı ayağa kaldırdı: Ekmek sırası bekleyen siviller vuruldu!

Rus ordusu Ukrayna'yı bombalamaya devam ederken yeni bir katliama imza attı ve ekmek kuyruğunda bekleyen sivilleri vurdu. Dün yaşanan saldırının yankıları sürerken ölü sayısının 13'e yükseldiği açıklandı.

 

Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler... Rus ordusunun katliamı dünyayı ayağa kaldırdı: Ekmek sırası bekleyen siviller vuruldu

06.11: Rus ordusu, dün Çernihiv kentinde sivil yerleşim yerini hedef almıştı. Saldırıda bir dükkanın önünde ekmek almak için sırada bekleyen sivilleri de kapsamıştı.

Ukrayna basını ekmek almak için kuyrukta bekleyen kişilerin saldırı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Yapılan son açıklamada ölü sayısının 13'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

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Olay yerinde çekilen görüntülerde, bir dükkanın önünde yerde cansız bedenlerin olduğu ve yaralıların araçlara taşındığı anlar yer aldı.

Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler... Rus ordusunun katliamı dünyayı ayağa kaldırdı: Ekmek sırası bekleyen siviller vuruldu

05.44: Harkiv ve Chernihiv'deki hasar uydu görüntülerine yansıdı. Maxar iki kentin uzaydan çekilmiş görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler... Rus ordusunun katliamı dünyayı ayağa kaldırdı: Ekmek sırası bekleyen siviller vuruldu

Görüntülerde çok sayıda binanın tahrip olduğu bazı binalarda ise yangınların sürdüğü görülüyor.

Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler... Rus ordusunun katliamı dünyayı ayağa kaldırdı: Ekmek sırası bekleyen siviller vuruldu


04.00: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, müzakerelerde önceliklerinin çatışmanın sona ermesi, güvenlik garantileri, egemenlik ve toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması olduğunu belirtti.

Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler... Rus ordusunun katliamı dünyayı ayağa kaldırdı: Ekmek sırası bekleyen siviller vuruldu

23.59: Ukrayna’da ağır çatışmaların yaşandığı Mariupol şehrinden Zaporijya şehrinde son 24 saatte 11 bin kişi tahliye edildi.

Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler... Rus ordusunun katliamı dünyayı ayağa kaldırdı: Ekmek sırası bekleyen siviller vuruldu

23.47: Ukrayna’nın Rusya’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, sivil can kayıpları giderek artıyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler... Rus ordusunun katliamı dünyayı ayağa kaldırdı: Ekmek sırası bekleyen siviller vuruldu

23.50: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenerek, “Bu savaşı derhal sonlandırın, silahlı çatışmayı durdurun" derken, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise, "Rusya'nın savaşını biraz da bizler finanse ediyoruz. Almanya'nın gaz ve petrol ihtiyacının çoğunu Rusya'dan tedarik ettiğini biliyoruz” dedi.

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