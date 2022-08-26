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MSB: F-16 uçaklarımız tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Avrasya Kültür Buluşması Şenlikleri ve Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında F-16 uçakları tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldığını duyurdu.

26.08.2022 - 20:51 | | İHA
MSB: F-16 uçaklarımız tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldı

MSB Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Avrasya Kültür Buluşması Şenlikleri ve Malazgirt Zaferi’nin 951’inci Yıl Dönümü Etkinlikleri kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı F-16 uçaklarımız tarafından selamlama/pasaj geçişi yapıldı” ifadelerine yer verdi.

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