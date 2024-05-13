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CHP Milletvekili Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem milletvekili Mehmet Yıldırım, 75 yaşında 75 yaşında hayatını kaybetti.

13.05.2024 - 17:51 |
CHP Milletvekili Mehmet Yıldırım hayatını kaybetti

CHP 22. dönem Kastamonu milletvekili Mehmet Yıldırım, bir süredir kanser sebebiyle tedavi görüyordu. Hastalığına yenik düşen Yıldırım, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Milletvekilliği görevi süresi boyunca Taşköprü sarımsağı ve Kastamonu'nun yöresel ürünlerini Türkiye gündemine taşıyarak üreticiye destek sağlamak amacıyla seferber olan Mehmet Yıldırım, “Sarımsakçı Milletvekili” olarak biliniyordu. Yıldırım’ın 2 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiği belirtildi.

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