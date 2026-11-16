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Rize'nin Çayeli ilçesi Derecik köyünde heyelan

16.11.2026 - 15:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Rize'nin Çayeli ilçesi Derecik köyünde heyelan

Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde, 21 Ekim 2024 tarihinde meydana gelen heyelanın ardından bölgedeki hareketlilik devam ediyor. Toprak kaymasının yaşandığı yamaçta zaman zaman toprak akışı sürerken, durum bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açıyor.

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Edinilen bilgilere göre, 21 Ekim 2024’de yaşanan heyelanla birlikte zemini yumuşayan ve stabilitesini kaybeden yamaçta toprak kaymaları tamamen durmadı.

Özellikle yağışların ardından ve zemindeki nem oranının artmasıyla birlikte yamaçtan kopan toprak parçalarının aşağıya doğru akıyor. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayarak dün gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağışların ardından yamaçtaki toprak kaymaları da devam ediyor. Zaman zaman kayan toprak yöre halkını tedirgin ediyor.

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