Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemHayallerindeki çiftliği devlet desteğiyle kurdular! 28 milyonluk yatırımın 20 milyonu hibe
HaberlerGündem Haberleri Hayallerindeki çiftliği devlet desteğiyle kurdular! 28 milyonluk yatırımın 20 milyonu hibe

Hayallerindeki çiftliği devlet desteğiyle kurdular! 28 milyonluk yatırımın 20 milyonu hibe

16.11.2026 - 14:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yaşayan Halil (28) ve Ayşe Nur Özçelik (26) çifti, hayalini kurdukları büyükbaş hayvan çiftliğini, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) sağladığı destekle kurdu.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Hayallerindeki çiftliği devlet desteğiyle kurdular! 28 milyonluk yatırımın 20 milyonu hibe

Dedesinin yanında çocuk yaşlarda başladığı hayvancılığı daha profesyonel koşullarda sürdürmek isteyen Halil Özçelik, TKDK'nin desteklerinden yararlanmak için Kütahya İl Koordinatörlüğüne başvurdu.

2Hayallerindeki çiftliği devlet desteğiyle kurdular! 28 milyonluk yatırımın 20 milyonu hibe

Gerekli prosedürlerin ardından TKDK desteğiyle 28 milyon liralık yatırımı hayata geçirip büyükbaş hayvan çiftliği kuran Özçelik çifti, modern koşullarda et ve süt üretimi yaparak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyor.

3Hayallerindeki çiftliği devlet desteğiyle kurdular! 28 milyonluk yatırımın 20 milyonu hibe

Halil Özçelik, AA muhabirine, çiftliğin bulunduğu alanın daha önce tarla olduğunu ve eşiyle burada işletme kurmayı hayal ettiklerini söyledi.

Şu an o hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Özçelik, toplam 28 milyon liralık yatırımın 20 milyon liralık kısmının TKDK hibesi olduğunu vurguladı.

4Hayallerindeki çiftliği devlet desteğiyle kurdular! 28 milyonluk yatırımın 20 milyonu hibe

Özçelik, genç yaşta girişimci olmanın TKDK'de ekstra avantaj sağladığını anlatarak, "Biz de yaşımız dolayısıyla bu avantajlardan faydalandık ve destek tutarını yüzde 70'in üzerine çıkardık." dedi.

Halil Özçelik, toplam 4 bin 200 metrekarelik alana kurulan, 200 büyükbaş hayvan kapasitesine sahip işletmenin 2 bin 100 metrekaresinin kapalı, diğer kısmının açık olduğunu dile getirdi.

İLGİLİ HABER

Yılmaz Büyükerşen'in tek cümlesi hayatını değiştirdi! Şimdi Eskişehir'in gülen yüzlerini topluyor
Yılmaz Büyükerşen'in tek cümlesi hayatını değiştirdi! Şimdi Eskişehir'in gülen yüzlerini topluyor

5Hayallerindeki çiftliği devlet desteğiyle kurdular! 28 milyonluk yatırımın 20 milyonu hibe

İşletmeye "Holstein" ırkı 87 gebe düve getirdiklerini ve hayvanların doğumlarının ardından süt üretimine başlayacaklarını belirten Özçelik, çiftliğin hastalıktan ari ve Avrupa Birliği standartlarında olduğunu ifade etti.

Hayvancılıkta hedeflerinin büyük olduğunu anlatan Özçelik, şunları kaydetti:

"Burası büyük bir alan. Bir işletme daha neden olmasın? Ufkumuz her zaman açık. Yatırım yapmak isteyen gençlere de çağrıda bulunuyorum. Biz başardık, tüm gençler bence başarabilir. TKDK ile hayallerindeki büyük işletmeyi yapabilirler. Herkese TKDK'yi tavsiye ediyorum."

İLGİLİ HABER

Kayseri'de bir mahalleyi rahatlatan yatırım! Çiftçiler artık bunu yapmayacak
Kayseri'de bir mahalleyi rahatlatan yatırım! Çiftçiler artık bunu yapmayacak

6Hayallerindeki çiftliği devlet desteğiyle kurdular! 28 milyonluk yatırımın 20 milyonu hibe

Özçelik, projeye sağladığı destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TKDK yetkililerine teşekkür etti.

Eşi Ayşe Nur Özçelik de hayvancılığı severek yaptığını, eşiyle çiftlik kurma hayalinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi