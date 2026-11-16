Hayallerindeki çiftliği devlet desteğiyle kurdular! 28 milyonluk yatırımın 20 milyonu hibe

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İşletmeye "Holstein" ırkı 87 gebe düve getirdiklerini ve hayvanların doğumlarının ardından süt üretimine başlayacaklarını belirten Özçelik, çiftliğin hastalıktan ari ve Avrupa Birliği standartlarında olduğunu ifade etti.



Hayvancılıkta hedeflerinin büyük olduğunu anlatan Özçelik, şunları kaydetti:



"Burası büyük bir alan. Bir işletme daha neden olmasın? Ufkumuz her zaman açık. Yatırım yapmak isteyen gençlere de çağrıda bulunuyorum. Biz başardık, tüm gençler bence başarabilir. TKDK ile hayallerindeki büyük işletmeyi yapabilirler. Herkese TKDK'yi tavsiye ediyorum."