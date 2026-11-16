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GündemNe ektiler ne de biçtiler! Dağlardan toplayıp kilosunu 200 liraya satıyorlar
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Ne ektiler ne de biçtiler! Dağlardan toplayıp kilosunu 200 liraya satıyorlar

16.11.2026 - 15:04Güncellenme Tarihi:
Ne ektiler ne de biçtiler! Dağlardan toplayıp kilosunu 200 liraya satıyorlar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yağışların ardından dağlarda bolca yetişen melki mantarı, yüzlerce kişinin geçim kaynağı oldu. Doğadan toplanan mantarlar, kilosu 150-200 liradan alıcı buluyor.

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Burhaniye ilçesinde, Ekim ayından beri kısa aralıklarla düşen yağışlar, dağlarda bol miktarda mantar çıkmasına neden oldu. Son zamanlarda havalarında ılık gitmesi üzerine Madra ve Kazdağlarında çıkan melki mantarı çok sayıda vatandaşa da geçim kaynağı oldu.

Burhaniye’de iki aydır düşen bol yağışların ardından havalarında iyi gitmesi dağlarda bol miktarda mantar çıkmasına neden oldu. Madra ve Kazdağlarından toplanan melki mantarı kırsal kesimde oturan vatandaşlara geçim kaynağı oldu. Vatandaşlar, dağlardan topladıkları melki mantarının kilosunu 150 ile 200 lira arasında satarken, ilçe merkezinde oturanlarda mantara doydu.

Ne ektiler ne de biçtiler Dağlardan toplayıp kilosunu 200 liraya satıyorlar

Kazdağlarından getirdiği melkiyi ilçenin çeşitli yerlerinde satan Ali Metin ,"Bu sene yağışlar erken başladı. Havalarında ılık gitmesi üzerine Madra ve Kazdağları eteklerinde bol miktarda melki mantarı çıktı. Bu günlerde yüzlerce vatandaş dağlardan melki toplayıp satıyor. Köylere alıcılar geliyor. Ben de bazen kendim topluyorum. Bazen de köylülerden satın alıyorum. Bunları ilçe merkezinde satıyorum. Melki bu günlerde yüzlerce insana geçim kaynağı oldu. Melki, bu yörede bilinen zehirsiz bir mantar türü olduğu için insanlar çok ilgi gösteriyor. Kokoreççilik yapıyordum. Bu günlerde melki bize geçim kaynağı oldu" dedi. Yetkililer ise doğadan toplanan mantarlara karşı vatandaşların çok daha dikkatli ve duyarlı davranmaları gerektiğini ifade ediyorlar.

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