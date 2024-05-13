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Çağrı merkezi kurup yatırım vaadiyle dolandırmışlardı! 9 İlde operasyon yapıldı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, çağrı merkezi kurarak, mağdurları, ‘internetten yatırım vaadiyle’ dolandırdığı tespit edildi.

13.05.2024 - 16:35 | | DHA
Çağrı merkezi kurup yatırım vaadiyle dolandırmışlardı! 9 İlde operasyon yapıldı

 

Bursa'da çok sayıda kişinin, internetten yatırım vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine, savcılık soruşturma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA 38 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldıkları şüphelileri 3 ay boyunca izledi. Şüphelilerin çağrı merkezi kurdukları ve mağdurlarla bu merkezden irtibata geçtiklerini belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.

Bursa merkezli, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, Kilis, Diyarbakır ve Gaziantep’teki 38 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 38 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları sürüyor

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