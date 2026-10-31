Ankara'da baba dehşeti! Kızını ve erkek arkadaşını öldürdü: İfadesi kan dondurdu

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Olayla ilgili konuşan esnaflardan Kaan Taştan, "Silah sesleri duydum. Ne olduğunu anlamak için dışarıya çıktım. Saldırganla karşılaştım. Elinde silahı vardı. Bana, ‘Sakın karışma namus cinayeti. Ben namusumu temizledim. Şimdi de teslim olmaya gidiyorum' dedi. Daha sonra da ileriye doğru yürümeye başladı. Olayın olduğu yere geldim. Bir erkek ve bir kadın kanlar içerisinde yatıyordu. Adam hareketsizdi. Kadın biraz hareket edebiliyordu. Sağlık ekiplerini aradık. O sırada kadın da öldü. Kadının babası gelip ikisini de öldürmüş. Burası ölen adamım eviydi. Adam kadınla bu evde yaşıyormuş. Babası da bu durumu kabullenememiş ve ikisini de öldürmüş. Kadının hamile olduğu söyleniyor" dedi.Komşulardan Ebubekir Aydın ise "Birkaç el silah sesi duydum. Birilerinin öldürüldüğünü söylediler. Geldiğimde adamla kadını yerde yan yana gördüm. Namus cinayeti olduğunu söylediler. Saldırganın vurduğu adam o anda hayatını kaybetmiş. Çok fazla kan vardı. Ensesinden vurulmuştu. Yanındaki kız vurulmamak için çabalamış biraz. Ortam çok kalabalıktı" diye konuştu.