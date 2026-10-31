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GündemYenimahalle'deki kan donduran cinayette yeni gelişme: Ankara'da takıntılı eski eş dehşetinin kamera görüntüleri çıktı!
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Yenimahalle'deki kan donduran cinayette yeni gelişme: Ankara'da takıntılı eski eş dehşetinin kamera görüntüleri çıktı!

31.10.2026 - 16:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde dün yaşanan ve kenti yasa boğan cinayet ile ilgili kan donduran yeni detaylar ve güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 5 yıl önce boşandığı eski eşi Aynur Ekici (49)’yi takıntı haline getirerek uzun süredir rahatsız eden Doğan Yavuz (56), talihsiz kadının çalıştığı terzi dükkanına silahlı baskın düzenlemişti. Ekici’yi tabancayla vurarak katleden gözü dönmüş şahıs, ardından aynı silahla yaşamına son vermişti. Türkiye’yi sarsan olayın meydana geldiği anlara ait güvenlik kamerası kayıtları dosyaya girdi.

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1Yenimahalle'deki kan donduran cinayette yeni gelişme: Ankara'da takıntılı eski eş dehşetinin kamera görüntüleri çıktı!

Ankara'da 5 sene önce boşandığı eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar eden zanlının, olayı gerçekleştirdiği ana ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

2Yenimahalle'deki kan donduran cinayette yeni gelişme: Ankara'da takıntılı eski eş dehşetinin kamera görüntüleri çıktı!

Yenimahalle'de dün meydana gelen olayda, Doğan Yavuz (56), 5 sene önce boşandığı ve takıntı haline getirerek sürekli rahatsız ettiği eski eşi Aynur Ekici'nin (49) terzi dükkanını basmıştı.

3Yenimahalle'deki kan donduran cinayette yeni gelişme: Ankara'da takıntılı eski eş dehşetinin kamera görüntüleri çıktı!

Ekici'yi tabancayla öldüren Yavuz ardından da aynı silahla intihar etmişti.

4Yenimahalle'deki kan donduran cinayette yeni gelişme: Ankara'da takıntılı eski eş dehşetinin kamera görüntüleri çıktı!

CİNAYET ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yavuz'un cinayeti işlemek için eski eşinin dükkanına girdiği ve silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekiler tarafından yaşanan panik anlarının yer aldığı görüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

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