Yenimahalle'deki kan donduran cinayette yeni gelişme: Ankara'da takıntılı eski eş dehşetinin kamera görüntüleri çıktı!

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Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Yavuz'un cinayeti işlemek için eski eşinin dükkanına girdiği ve silah seslerinin duyulmasının ardından çevredekiler tarafından yaşanan panik anlarının yer aldığı görüldü.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.