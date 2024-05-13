Nihal Candan'ın eski sevgilisi her şeyi anlattı! Candan kardeşler piyon olarak kullanıldı
Cezaevinde 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilen, sosyal medya fenomeni Nihan Candan'ın tutuklu eski polis memuru sevgilisi Onur Apaydın'ın avukatları müvekkilinin 14 sayfalık ifadesini içeren dilekçeyi mahkemeye vermek üzere adliyeye geldi. Adliye önünde açıklama yapan Avukat Ayşenur Çolak, “Onur Bey, çetenin lideri değildir. İfade de belirtildiği gibi bahsedilen örgüt, bilinen bir örgüt Sarallar örgütüdür. Onur Bey kendi ifadesinde Sarallar örgütünün yapısından ve işleyişinden, eylemlere nasıl karıştığından bahsetmektedir. Gerçek suçlular kendilerini perdelemek için Candan kardeşleri ve müvekkilimi bu dosyada piyon olarak sunmuşlardır" dedi.
• 13 Mayıs 2024 - 15:37 • Son Güncelleme:
• 13 Mayıs 2024 - 15:37 • Son Güncelleme: