Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diyalog mesajı: Aramızda çözülemeyecek bir sorun yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü. Yaklaşık bir buçuk saatlik ikili görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına geçti. İlk açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"SORUNLARIMIZI DİYALOGLA ÇÖZECEĞİZ"



"Bildiğiniz üzere konseyimizin 5. toplantısında Aralık ayında ziyarette bulunmuştuk. Karşılıklı mutabakatı teyit etmiş, Atia bildirgesi ile kayıt altına almıştık. Ziyaret, bu mutabakatın yansımasıdır. Samimiyet dolayısıyla teşekkür ederim. Sayın başbakanla biraz önce samimi, yapıcı görüşme gerçekleştirdik. Sorunlarımızı diyalogla çözeceğiz. Görüşmelerimizde ikili konuları etraflıca gözden geçirdik. 6 milyar dolar olan ticareti 10 milyar dolara çıkarma hedefinde çalışıyoruz.

Deprem kuşağında olan ülkelerimiz birbirinin yardımına ilk koşan ilk ülkelerden olmuştur. Ziyaret vesilesi ile imzalanan sağlık ve tıp alanlarındaki iş birliğini tahkim etmiş olduk. Görüşmelerimizde birbirleri ile bağlantılı sorunları ele aldık. Terör örgütlerine bölgemizde yer olmadığına mutabıkız. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin, soydaşlarımızın haklarına katkı sağlamasını bekliyoruz.

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İsrail yönetimi Refah'ı acımasız şekilde hedef almaya devam ediyor. Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya, diplomatik temaslarımızı sürdüreceğiz. Yunanistan ile aramızda çözülemeyecek sorun yok. Kıbrıs sorununun kalıcı çözüme kavuşması önemli.

İş birliğine dair ümitlerimiz artıyor. Türkiye kültürel mirasın korunması noktasında Kariye Cami'mizi, 2020 karar sonrasında çalışma sonucu yeniden ibadete ve ziyarete açtık. UNESCO varlığı olan her bir eserin korunmasına hizmete sunulmasına büyük önem veriyoruz. Kariye de herkesin ziyaretine açıktır.

MASADAKİ BAŞLIKLAR

AZINLIKLAR: Edinilen bilgiye göre, Batı Trakya Türk Azınlığı ile Rodos, İstanköy ve Selanik’teki Türk soydaşları ilgilendiren konular Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde gündeme gelecek.

İYİ KOMŞULUK: Erdoğan’ın Atina ziyaretinde imzalanan Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi’yle dostane ilişkilerin devam ettirileceği belirtilmişti. Erdoğan’ın ziyaretinden bu yana iki taraf da karşılıklı güven ilişkileri temelinde adımlar atarken, siyasi diyalog, Geliştirilmiş Ortak Eylem Planı ve güven artırıcı önlemler konusundaki yapıcı istişarelerle olumlu gündemin güçlendiği belirtiliyor.

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10 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ: Edinilen bilgilere göre Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin devam ettirilmesi de gündeme gelecek. İki ülke arasında 6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek.

FİLİSTİN DİPLOMASİSİ: Erdoğan, Miçotakis’e İsrail-Filistin çatışması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerle ilgili Türkiye’nin görüşleri ve yürüttüğü diplomasiyi anlatacak.

AFET ALANINDA ANLAŞMA: Erdoğan'ın aralık ayındaki ziyaretinde çeşitli alanlarda imzalanan toplam 15 anlaşmaya ilave olarak, yarın Sağlık ve Tıp Bilimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi konularında anlaşmaların imzalanacağı öğrenildi.

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