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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Miçotakis görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sona erdi.

13.05.2024 - 15:48 | | İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Miçotakis görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyarette bulunmak için gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, saat 15.10 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na indi.

BAKAN FİDAN KARŞILADI

Miçotakis'i ve beraberindeki heyeti havalimanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer yetkililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Miçotakis görüşmesi sona erdi

ERDOĞAN-MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

Daha sonra Miçotakis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Merakla beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis görüşmesi başladı.

MASADAKİ KONULAR

Edinilen bilgiye göre yapılacak görüşmelerde başta ekonomi olmak üzere ulaştırma, bilim, teknoloji, tarım, turizm, sağlık ve beşeri ilişkiler gibi çeşitli alanlardaki işbirliğinin olumlu gündem temelinde geliştirilmesine yönelik Ortak Eylem Planı’nın devam ettirilmesi ana gündem maddesi olacak.

6 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin, her iki ülke liderinin koyduğu ortak hedef çerçevesinde 10 milyar dolara çıkarılmasına yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Türk ve Yunan iş adamlarının, yeni kurulacak Ortak İş Konseyi çatısı altında bir araya gelmesi planlanacak. Ayrıca Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına seyahatlerinde 30 Mart 2024 tarihinden itibaren uygulanan kapıda vize protokolünün devam ettirilmesi hususu ele alınacak.

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