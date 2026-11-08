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Erzurum'a kar düştü! Her yer beyaza büründü

08.11.2026 - 18:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)

Erzurum'a kar düştü! Her yer beyaza büründü

Erzurum’da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Ulaşımı olumsuz etkileyen yağış sebebiyle Erzurum-Pasinler yolunun Nene Hatun Mahallesi mevkisinde çok sayıda araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıda bulunduğu kar yağışı Erzurum’da öğleden sonra başladı. Hava sıcaklığının da düştüğü kentte yağış etkisini artırarak sürdürdü. Yağış, ulaşımı olumsuz etkiledi. Karla birlikte yollardaki buzlanma sebebiyle kayan araçlar Erzurum-Pasinler yolunu ulaşıma kapattı. Erzurum merkez istikametine aralarında yolcu otobüsleri, TIR ve kamyonların da olduğu çok sayıda araç yolda kaldı. Vatandaşlar, bazı araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu bölgeye Karayolları Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

TARİHİ YERLER KAR ALTINDA KALDI

Bu arada kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kent merkezinde tarihi yerlerin beyaz örtüyle kaplandığı görüntülendi. Başta Erzurum Kalesi olmak üzere Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Lalapaşa Camisi ve Yakutiye Medresesi kar yağışının ardından dronla kaydedildi.

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