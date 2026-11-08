COP31 Başkanı Kurum’dan Sıfır Atık köyü paylaşımı: Görmeden gitmeyin

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İklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı’nda (COP31) Türkiye’nin 10 öncelikli Eylem Gündemi başlığından birini ve 2035’e ilişkin dünyaya sunduğu uygulama hedeflerinden birini Sıfır Atık oluşturacak. Sıfır Atık, COP31 Alanı’nın her noktasına deneyim katacak. Müzakerelerde ana başlıklardan biri olacak olan Sıfır Atık yaklaşımı, COP31’de yalnızca bir program başlığı değil, organizasyonun işleyiş biçimi de olacak.



Sıfır atık, yeşil ve mavi bölgenin her noktasında kullanılacak

Dünya liderlerinin iklimin geleceğini müzakere edeceği Mavi Bölge’deki beş yapraklı ve 10 bin metrekare büyüklüğündeki Zaman Tüneli, Sıfır Atık Vakfı tarafından Sıfır Atık Müzesi olarak düzenlendi. Yeşil Bölge’de ise Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi aracılığıyla özellikle çocuklara ve gençlere atığın azaltılması, ayrıştırılması, yeniden kullanımı ve döngüsel ekonomi süreçlerinin uygulamalı olarak aktarılması sağlanacak. Bu yaklaşım konferans alanının dışına da taşınacak. Solak köyü, Demirciler köyü ve Ormana köyü, ‘Sıfır Atık köyü’ yaklaşımı kapsamında Sıfır Atık uygulama alanlarından olacak. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Solak köyüne ilişkin sosyal medya hesabından "Çiçek gibi bir köy. Sıfır Atık köyünde her şey gelecek için dönüşüyor, doğaya dost oluyor, emeği, umudu büyütüyor. COP31 için Antalya’ya gelenler Solak köyünü görmeden gitmeyin" paylaşımını yaptı.







COP31’de ulusal iklim vitrini: Türkiye pavilyonu

2 bin metrekare büyüklüğündeki Türkiye Pavilyonu, Türkiye’nin iklim politikalarını, Sıfır Atık vizyonunu, enerji dönüşümünü ve sürdürülebilir şehircilik uygulamalarını uluslararası kamuoyuna sunan ulusal bir vitrin olarak tasarlandı. Türkiye Pavilyonu ile yalnızca politika ve hedeflerin anlatılması değil; Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve sektörlerinde hayata geçirilen uygulamaları, teknolojileri ve çözüm modellerini dünyaya gösterilmesi amaçlanıyor.



"COP bizim için nimet oldu, çiçek gibi yaptılar köyümüzü"

Solak köyü sakinleri Sıfır Atık köyü ilan edilmenin mutluluğunu aşıyor. Köyde ahşap atölyesi kuran Emine Bulut, "A'dan Z'ye her şey düşünülmüş ve her şey çok harika olmuş. Atık kapanları kurulmuş. Çoğu zaman atamadığım şey kağıttır. Böyle bir kağıdı yırtıp çöpe atamam. O anlamda çok güzel bir fikir olmuş. Geleceğimiz için burada olmalısınız, burayı görmelisiniz. Geleceğimize, çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için hepinizi buraya davet ediyorum. Sıfır Atık Projesi'ni desteklemeye davet ediyorum" diye konuştu.

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Köyde kahvehane işleten Mehmet Çom ise, "COP bizim için veli nimet. Çiçek gibi köy oldu. Çiçek gibi yaptılar köyümüzü" ifadelerini kullandı.



"COP31 bize örnek oldu, biz de Türkiye'ye örnek olmaya çalışacağız"

Solak köyü muhtarı Ümit Karataş ise, kompost makinesi kurulduğundan beri çok büyük değişiklikler olduğunu kaydederek, "Artık yemek atıklarımızı değerlendiriyoruz. Biriktiriyoruz kompost makinesine veriyoruz. Halk da bilinçlenmeye başladı. Biz aslında böyle bir şey beklemiyorduk. Gerçekten köy halkımız da çok memnun. Onlar da kendilerini Sıfır Atak’a göre planlıyorlar. Artık eskisi gibi çöp bile çıkmayacak köyden. Biz büyükler olarak bilinçlendik, öğrendiklerimizi çocuklarımıza da öğretip daha temiz, daha güzel, daha bir nesil bırakmak istiyoruz" dedi.

Volkan Uzun da "Şu an Türkiye'nin tanıdığı bir köy haline geldik. Yani COP31 ile beraber bizim köyümüzde en az COP31 kadar bir ilgi gördü. COP31 bize örnek oldu. İnşallah COP31'nin Sıfır Atık Projesi’yle de biz de bütün Türkiye'ye örnek olmaya çalışacağız" diye konuştu.

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Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nda şube müdürü olan Gökhan Burhan, Solak köyünde yapılanları anlatarak, "Solak Sıfır Atık köyünü sadece COP31 kapsamında yaşayan bir köy değil. Konferans sonrasında da devam eden, diğer bölgelerimize örnek olabilecek, dünyaya örnek olabilecek bir köy olarak inşa etmeye çalıştık" dedi.