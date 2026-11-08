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GündemKeban Baraj Gölü’nde amatör balıkçıların oltasına dev piyango: Tam 40 kilo geldi!
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Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçıların oltasına dev piyango: Tam 40 kilo geldi!

08.11.2026 - 16:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçıların oltasına dev piyango: Tam 40 kilo geldi!

Elazığ’ın Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçılar tarafından 40 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı.

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Keban Baraj Gölü’nde balık avına çıkan amatör balıkçılar beklemedikleri büyüklükte bir avla karşılaştı.

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Oltaya takılan dev turna balığı, balıkçıların uzun uğraşları sonucunda teknenin yanına kadar getirildi. Yaklaşık 40 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balığın tekneye alınması sırasında büyük heyecan yaşandı.

 

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