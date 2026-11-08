Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçıların oltasına dev piyango: Tam 40 kilo geldi!
08.11.2026 - 16:29Güncellenme Tarihi:
Elazığ’ın Keban Baraj Gölü’nde amatör balıkçılar tarafından 40 kilogram ağırlığında turna balığı yakalandı.
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Keban Baraj Gölü’nde balık avına çıkan amatör balıkçılar beklemedikleri büyüklükte bir avla karşılaştı.
Oltaya takılan dev turna balığı, balıkçıların uzun uğraşları sonucunda teknenin yanına kadar getirildi. Yaklaşık 40 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen balığın tekneye alınması sırasında büyük heyecan yaşandı.