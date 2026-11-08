Batı Karadeniz'de 26 bin ton balık avlandı: Palamut coştu, fiyatı dibe vurdu

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Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Batı Karadeniz Temsilcisi Bülent Aksu, bölgedeki balıkçılığın hava şartları nedeniyle zayıfladığını belirtti. Batı Karadeniz bölgesinde 26 bin ton balık istihsali yapıldığını aktaran Aksu, artan giderler nedeniyle balıkçıların umduğunu bulamadığını savundu. Palamut bolluğunun hamsinin zayıf olacağını gösterdiğini dile getiren Aksu, denizde hamsinin çok az olduğunu, istavrit ve mezgit avcılığının ise devam edeceğini söyledi.

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Balıkçı Oktay Ertürk ise sezonda genel bir palamut bolluğu yaşandığını ve şu anda en çok palamudun tercih edildiğini ifade etti. Fiyatlara değinen Ertürk, "Palamutlar 125 lira, kiloluktur" dedi. Hamsinin 250 lira olduğunu belirten Ertürk, "Balık bolsa balık ucuzdur, balık azsa balık pahalıdır. Biz de ona göre alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.