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GündemBatı Karadeniz'de 26 bin ton balık avlandı: Palamut coştu, fiyatı dibe vurdu
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Batı Karadeniz'de 26 bin ton balık avlandı: Palamut coştu, fiyatı dibe vurdu

08.11.2026 - 16:03Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Batı Karadeniz'de 26 bin ton balık avlandı: Palamut coştu, fiyatı dibe vurdu

Batı Karadeniz'de av sezonunda 26 bin ton balık avlanırken, denizlerde yaşanan palamut bolluğu tezgahta fiyatı 125 liraya düşürdü; ancak palamudun yoğunluğu nedeniyle zayıf kalan hamsinin kilosu 250 liraya kadar çıktı.

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Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Batı Karadeniz Temsilcisi Bülent Aksu, bölgedeki balıkçılığın hava şartları nedeniyle zayıfladığını belirtti. Batı Karadeniz bölgesinde 26 bin ton balık istihsali yapıldığını aktaran Aksu, artan giderler nedeniyle balıkçıların umduğunu bulamadığını savundu. Palamut bolluğunun hamsinin zayıf olacağını gösterdiğini dile getiren Aksu, denizde hamsinin çok az olduğunu, istavrit ve mezgit avcılığının ise devam edeceğini söyledi.

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Balıkçı Oktay Ertürk ise sezonda genel bir palamut bolluğu yaşandığını ve şu anda en çok palamudun tercih edildiğini ifade etti. Fiyatlara değinen Ertürk, "Palamutlar 125 lira, kiloluktur" dedi. Hamsinin 250 lira olduğunu belirten Ertürk, "Balık bolsa balık ucuzdur, balık azsa balık pahalıdır. Biz de ona göre alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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