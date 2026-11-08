6 ay önce kelepçesini açtırıp kaçmıştı! Esenyurt’ta yakalandı

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Olay, 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.45 sıralarında Esenyurt ilçesi Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan aranan Mert Y. (26), iki polis memuru tarafından yakalanmak istendi. Kaçmaya çalışan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Bu sırada otomobille olay yerine gelen yakınları da polis ekiplerine direnmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarken, yakınlarının müdahalesiyle kelepçesi açılan Mert Y. olay yerinden kaçtı.



İki polis memuru yaralandı

Yaşanan olay sırasında polis memurlarından birinin el bileğinin incindiği ve dirseğinde çatlak oluştuğu, diğer polis memurunun ise burnundan yaralandığı öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, Mert Y.’nin olay yerinden bir motokuryenin yardımıyla kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin yakınlarının kullandığı otomobilin ise annesi adına kayıtlı olduğu belirlendi.







6 ay sonra dron destekli operasyonla yakalandı

Olayın ardından çalışmalarını sürdüren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Kıraç Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma Bürosu ekipleri, Mert Y.’nin saklandığı adresi tespit etti. 6 Kasım tarihinde Kıraç bölgesinde belirlenen adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla dron destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 aydır aranan Mert Y. yakalanırken, şüphelinin üst aramasında 1 adet uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Operasyon anları dron kamerasıyla kaydedildi.



18 ayrı dosyadan aranıyordu, 89 suç kaydı çıktı

Emniyette yapılan sorgulamada Mert Y.’nin 10’u otodan hırsızlık, 4’ü oto hırsızlığı, 2’si bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı, 1’i motosiklet hırsızlığı ve 1’i görevi yaptırmamak için direnme olmak üzere toplam 18 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Şüphelinin ayrıca 'oto hırsızlığı', 'otodan hırsızlık', 'motosiklet hırsızlığı', 'açıktan hırsızlık', 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı' ve 'yağma' başta olmak üzere çeşitli suçlardan emniyete 89 geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.



6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu

Mert Y.’nin 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçlarından toplam 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 Kasım'da adli makamlara sevk edilen Mert Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.