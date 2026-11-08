Antalya’da başlayan aşk Batman’da düğünle taçlandı

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Tamamen Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen düğünde, Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. Gelin Anastasiya’ya takılan altın ve paraların ardından aileler bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdi. Düğünün en dikkat çeken anlarından biri ise Belaruslu aile üyelerinin Kürtçe şarkılar eşliğinde çekilen halaylara kısa sürede uyum sağlaması oldu. Halaylara eşlik ederek düğünün coşkusuna ortak olan Belaruslu aile, davetlilerin takdirini topladı.