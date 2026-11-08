Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Yılın en soğuk günlerinden biri oldu!
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Yılın en soğuk günlerinden biri oldu!

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Yılın en soğuk günlerinden biri oldu!

08.11.2026 - 18:08Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Canan İLARSLAN – Ataberk KURT / İSTANBUL, (DHA) -

İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 8 dereceye kadar düştü. Kentte yılın en soğuk günlerinden birinin yaşandığını belirten Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "İstanbul'da sıcaklıklar bugün en düşük değerlerine ulaştı. Şu anda 8 ila 11 derece arasında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinde 5-6 dereceye kadar düştü. Ancak yarından itibaren sıcaklıklar kademeli olarak yükselmeye başlayacak. Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. Aralık ayının ilk haftalarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. İstanbul için en yakın kar yağışı ihtimali aralık ayının sonunda görünüyor" dedi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Yılın en soğuk günlerinden biri oldu!

İstanbul’da bugün sıcaklıkların 8 dereceye kadar düşmesiyle yılın en soğuk günlerinden biri yaşandı. Uzmanlar, özellikle geçen çarşamba gününden itibaren yurt genelinde sağlanan kuzeyden gelen serin hava akımının etkili olduğunu belirtiyor. Soğuk havaya rağmen vatandaşlar Üsküdar sahilde gezip havanın normal olduğunu belirtti.

2Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Yılın en soğuk günlerinden biri oldu!

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul'da geçen çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düştüğünü belirterek, “Geçtiğimiz çarşamba gününden bu yana İstanbul'da ve yurt genelinde sıcaklıklarda düşüşler yaşandı. Kuzeyden gelen serin ve soğuk hava etkili olmaya başladı. İstanbul'da sıcaklıklar bugün en düşük değerlerine ulaştı. Şu anda 8 ila 11 derece arasında seyreden sıcaklıklar, gece saatlerinde 5-6 dereceye kadar düştü. Bu değerler, İstanbul için mevsim normallerinin yaklaşık 5-6 derece altında. Kuzeyden esen poyraz da üşüme hissini artırıyor. Ancak yarından itibaren sıcaklıklar kademeli olarak yükselmeye başlayacak” dedi.

3Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Yılın en soğuk günlerinden biri oldu!

'İSTANBUL'DA DÜN GECE SICAKLIKLAR 5 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ'


Soğuk havanın oluşumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tek, “Avrupa üzerinde bulunan yüksek basınç alanının doğu tarafı, kuzeyden gelen kutupsal havayı Karadeniz üzerinden İstanbul'a, Marmara'ya ve yurdun büyük bölümüne indiriyor. Geçtiğimiz çarşamba gününden itibaren bu sistemin etkisiyle serin ve soğuk hava etkili oldu. Bugün de İstanbul ve ülke genelinde en soğuk günlerden biri yaşandı. İstanbul'da dün gece sıcaklıklar 5 dereceye kadar düştü. Gün içerisinde ise en yüksek sıcaklık 8 ile 11 derece civarında ölçüldü. İstanbul'un en soğuk günü bugün oldu. Yarından itibaren sıcaklıklar 14 dereceye, çarşamba günü ise 15 dereceye çıkacak. Hafta sonuna doğru, cuma, cumartesi ve pazar günleri 21 dereceye kadar yükselecek” diye konuştu.

4Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Yılın en soğuk günlerinden biri oldu!

'İSTANBUL İÇİN EN YAKIN KAR YAĞIŞI İHTİMALİ ARALIK AYININ SONUNDA'


İstanbul'da önümüzdeki günlerde yağışların da etkili olacağını belirten Tek, “Bugün akşam saatlerine doğru yağış İstanbul'da etkisini kaybedecek. Pazartesi günü gün içerisinde yağış beklenmiyor ancak akşam ve gece saatlerinde Orta Akdeniz'den gelecek yeni bir yağışlı sistem etkili olacak. Pazar akşamı başlayacak yağış, salı sabahına kadar sürecek. Orta Akdeniz kaynaklı bu sistem sıcaklıkları da artıracak.

İLGİLİ HABER

Böyle patron görülmedi! İzmirli iş veren işçilerini sadece çalıştırmıyor, hayallerini de gerçekleştiriyor
Böyle patron görülmedi! İzmirli iş veren işçilerini sadece çalıştırmıyor, hayallerini de gerçekleştiriyor

5Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Yılın en soğuk günlerinden biri oldu!

Çarşamba ve perşembe günleri de İstanbul'da kuvvetli olmayan, ara ara yağış geçişleri görülecek. Kasım ayı içerisinde sıcaklıklar artmaya başlayacak. Aralık ayının ilk haftalarında da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini bekliyoruz. İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı aralık ayının sonunda görünüyor. Ancak bu kesin bir tarih değil. Aralık ayında yağışlarla birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altına düşmesi, soğuk hava girişine ve dolayısıyla kar ihtimaline işaret ediyor. Günler yaklaştıkça tablo daha netleşecek” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER

Safranbolu!nun tarihi konakları beyaza büründü! Muhteşem manzara havadan görüntülendi
Safranbolu!nun tarihi konakları beyaza büründü! Muhteşem manzara havadan görüntülendi

6Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Yılın en soğuk günlerinden biri oldu!

'ÇOK SERT BİR KIŞ BEKLEMİYORUZ'


Kış mevsimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tek, “Bu yılın kışının geçen yılkine benzer bir tablo göstermesi bekleniyor. Ocak, şubat ve mart aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olacağını, sıcak günlerin sayısının soğuk günlerden fazla olacağını tahmin ediyoruz. Yağışlar olacak ancak sıcak günlerin fazla olması nedeniyle kar yağışı ihtimali azalıyor. Geçen yıl İstanbul'da yaklaşık 4 gün kar yağmıştı. Bu yağışlardan biri de yeni yılın ilk günü zeminde tutmuştu.

7Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Yılın en soğuk günlerinden biri oldu!

Bu yıl da benzer bir tablonun yaşanmasını bekliyoruz. Yağışların bol olması tarımsal ve zirai rekolteyi olumlu etkiliyor. Bu yıl da benzer şekilde rekoltenin artacağını tahmin ediyoruz. İstanbul'da zeminde tutabilecek kar yağışı en fazla birkaç kez görülebilir. Sıcak günlerin fazla olması kar ihtimalini ciddi ölçüde azaltıyor. Ancak arada sert bir soğuk hava girişi yaşanması ve kuvvetli kar yağışının zeminde tutması da ihtimaller arasında. İstanbul ve ülke genelinde çok sert bir kış beklemiyoruz. Daha ılıman ve yağışların bol olduğu bir kış geçireceğimizi öngörüyoruz” dedi.

8Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Yılın en soğuk günlerinden biri oldu!

'BUGÜN AYRI BİR SOĞUK VAR'


Adana'dan İstanbul'a 7-8 ay önce geldiğini söyleyen Tunahan Öztürk, “Bu soğuğu hayatımda hiç görmedim. Adana gibi sıcak bir yerden gelince buraya alışmak bayağı zor. Arkadaşımla birlikte burada zorluk çekiyoruz, neredeyse dışarıya bile çıkamıyoruz. Bugün ayrı bir soğuk var. Adana'da hiç kar görmedim. Burada hem biraz korkuyoruz hem de kar görmek için meraklanıyoruz” diye konuştu.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi