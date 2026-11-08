Meteoroloji Uzmanı Adil Tek açıkladı: İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Yılın en soğuk günlerinden biri oldu!

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Bu yıl da benzer bir tablonun yaşanmasını bekliyoruz. Yağışların bol olması tarımsal ve zirai rekolteyi olumlu etkiliyor. Bu yıl da benzer şekilde rekoltenin artacağını tahmin ediyoruz. İstanbul'da zeminde tutabilecek kar yağışı en fazla birkaç kez görülebilir. Sıcak günlerin fazla olması kar ihtimalini ciddi ölçüde azaltıyor. Ancak arada sert bir soğuk hava girişi yaşanması ve kuvvetli kar yağışının zeminde tutması da ihtimaller arasında. İstanbul ve ülke genelinde çok sert bir kış beklemiyoruz. Daha ılıman ve yağışların bol olduğu bir kış geçireceğimizi öngörüyoruz” dedi.