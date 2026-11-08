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Safranbolu!nun tarihi konakları beyaza büründü! Muhteşem manzara havadan görüntülendi

08.11.2026 - 12:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)-

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki gün boyunca etkili olan kar yağışı, UNESCO mirası tarihi konakları beyaz örtüyle kapladı. Kartpostallık manzaraların oluştuğu ilçedeki eşsiz kış görüntüleri dronla havadan görüntülendi.

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1Safranbolu!nun tarihi konakları beyaza büründü! Muhteşem manzara havadan görüntülendi

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu'nun Bağlar bölgesindeki tarihi konakların çatıları karla kaplandı.

2Safranbolu!nun tarihi konakları beyaza büründü! Muhteşem manzara havadan görüntülendi

Osmanlı Dönemi'nden kalma mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken konaklar, kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. İlçede oluşan beyaz güzellik dronla görüntülendi.

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3Safranbolu!nun tarihi konakları beyaza büründü! Muhteşem manzara havadan görüntülendi

Öte yandan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Eflani ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Ortakçılar Göleti'nde de kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı.

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