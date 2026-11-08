Safranbolu!nun tarihi konakları beyaza büründü! Muhteşem manzara havadan görüntülendi
08.11.2026 - 12:04Güncellenme Tarihi:
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki gün boyunca etkili olan kar yağışı, UNESCO mirası tarihi konakları beyaz örtüyle kapladı. Kartpostallık manzaraların oluştuğu ilçedeki eşsiz kış görüntüleri dronla havadan görüntülendi.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
1
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu'nun Bağlar bölgesindeki tarihi konakların çatıları karla kaplandı.
2
Osmanlı Dönemi'nden kalma mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken konaklar, kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. İlçede oluşan beyaz güzellik dronla görüntülendi.
3
Öte yandan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkisini sürdürürken, kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Eflani ilçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Ortakçılar Göleti'nde de kar yağışıyla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı.