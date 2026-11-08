Bartın-Karabük kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı
08.11.2026 - 00:29Güncellenme Tarihi:
Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
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Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda ilerleyemedi.
Öte yandan, Eflani ilçesine ulaşımı sağlayan kara yolunda da kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Bölgede ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.