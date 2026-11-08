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Bartın-Karabük kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı

08.11.2026 - 00:29Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARABÜK (İHA)

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Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

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Karabük'te etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışının etkili olduğu Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar yolda ilerleyemedi.

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Öte yandan, Eflani ilçesine ulaşımı sağlayan kara yolunda da kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Bölgede ekiplerin yol açma ve karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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