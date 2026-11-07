Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı
HaberlerGündem Haberleri İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı

07.11.2026 - 23:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ÇORUM (İHA)

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışarak park halindeki araçlara çarptığı trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 3. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ö. idaresindeki 19 AEM 034 plakalı Opel marka otomobil ile S.Y. yönetimindeki 35 TA 227 plakalı BMW marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, park halindeki bir otomobil ile minibüse çarparak durabildi.

İLGİLİ HABER

Otomobil zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı
Otomobil zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı

Kazada BMW'de yolcu olarak bulunan S.Y. ve S.Y. isimli iki çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuklar, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri araçlarda güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı.

İLGİLİ HABER

Van-Özalp karayolunda feci kaza: Tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti
Van-Özalp karayolunda feci kaza: Tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetti

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Bartın-Karabük kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı
#Gündem

Bartın-Karabük kara yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı

Tartışma büyüdü pompalı tüfekle dehşet saçtı; 1 ölü, 1 yaralı
#Gündem

Tartışma büyüdü pompalı tüfekle dehşet saçtı; 1 ölü, 1 yaralı

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı
#Gündem

İki otomobilin çarpıştığı kazada 2 çocuk yaralandı