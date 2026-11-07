Otomobil zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı
07.11.2026 - 22:42Güncellenme Tarihi:
Adana’nın Ceyhan ilçesinde otomobilin zeytin yüklü traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Caner Aydar’ın, görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın kardeşi olduğu öğrenildi.
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Kaza, akşam saatlerinde Yumurtalık-Ceyhan kara yolunda meydana geldi. Caner Aydar yönetimindeki 01 CHP 19 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 36 AZ 363 plakalı zeytin yüklü traktöre çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Aydar ile traktörde bulunan Hacı Yusuf, Murat ve Yunus Kanar yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumunun ağır olduğu belirlenen Caner Aydar, buradaki ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.