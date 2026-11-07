Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAvcılar 300 kiloluk dev yaban domuzu avladı
HaberlerGündem Haberleri Avcılar 300 kiloluk dev yaban domuzu avladı

Avcılar 300 kiloluk dev yaban domuzu avladı

07.11.2026 - 21:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AMASYA (İHA)

Avcılar 300 kiloluk dev yaban domuzu avladı

Amasya’da sürek avına çıkan avcılar, yaklaşık 300 kilogram ağırlığında dev bir yaban domuzu avladı. Domuzun büyüklüğü, bölgede uzun yıllardır avcılık yapanları hayrete düşürdü.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Yuva köyü yaylasında sürek avı yapan avcılar, büyük bir yaban domuzuyla karşılaştı. Avcıların takibi sonucu yaban domuzu avlandı.

İLGİLİ HABER

Van-Özalp karayolunda feci kaza: Tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti
Van-Özalp karayolunda feci kaza: Tır ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti

Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Zihni Koç, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki domuzun bu zamana kadar avladıklarının en büyüklerinden olduğunu söyledi.

İLGİLİ HABER

8 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır yaşatıyor: Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum
8 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır yaşatıyor: Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Sivas bıçağının sapı neden boynuzdan? Dünyada kabul edilen bir nedeni var!

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Kocaeli'de yıllardır ücretsizdi, artık 40 TL olacak

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Dünyanın en kötü şöhretli 10 cezaevi arasında: Diyarbakır Cezaevi müzeye çevrildi

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Eskişehir 1 ay tıkanacak: ESKİ güzergahı duyurdu

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Antalya'nın ilçesi Rusya'da bebeklere isim oldu: Ruslar Türk isimleri veriyor

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Sivasspor'da İsmet Taşdemir pişman oldu: Hatalı benim

Güncel Haberler

Bakan Kurum: COP31 gündeminde 10 önemli madde var
#Gündem

Bakan Kurum: COP31 gündeminde 10 önemli madde var

Kadınların doğal ürünlerle ürettiği yöresel lezzetler ilçe dışına ulaşıyor
#Gündem

Kadınların doğal ürünlerle ürettiği yöresel lezzetler ilçe dışına ulaşıyor

Avcılar 300 kiloluk dev yaban domuzu avladı
#Gündem

Avcılar 300 kiloluk dev yaban domuzu avladı