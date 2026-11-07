8 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır yaşatıyor: Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum

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Babasının da 50 yıl kalaycılık yaptığını ifade eden Özata, çocuk yaşlarda başladığı mesleğinde yarım asrı geride bıraktı. Özata, bakır kapları kalaylayarak hem geleneksel bir zanaatı yaşatıyor hem de vatandaşların kullanımına sunduğu ürünlerin daha sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.