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Gündem8 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır yaşatıyor: Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum
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8 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır yaşatıyor: Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum

07.11.2026 - 19:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KAHRAMANMARAŞ (İHA)

Kahramanmaraş'ta 8 yaşında babasının yanında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır sürdüren Mustafa Özata, tarihi mahalledeki küçük iş yerinde mesleğinin son temsilcilerinden biri olarak çalışmalarına devam ediyor.

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Mağralı Ökkeş Caddesi'ndeki iş yerinde çalışan 62 yaşındaki kalaycı Mustafa Özata, mesleğini babasından öğrendi.

28 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır yaşatıyor: Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum

Babasının da 50 yıl kalaycılık yaptığını ifade eden Özata, çocuk yaşlarda başladığı mesleğinde yarım asrı geride bıraktı. Özata, bakır kapları kalaylayarak hem geleneksel bir zanaatı yaşatıyor hem de vatandaşların kullanımına sunduğu ürünlerin daha sağlıklı olmasına katkı sağlıyor.

38 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır yaşatıyor: Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum

"Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum"

Özata, "50 yıl babam bu mesleği yaptı 50 yılı geçti ben yapıyorum. Yaklaşık 100 yıldır bu mesleği sürdürüyoruz. Biz bakırın üzerine kalay kaplama yapıyoruz.

48 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır yaşatıyor: Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum

Bakır ve kalay birleşince çok sağlıklı bir ürün haline geliyor. Kentimizde insanların yüzde 80'inin evinde bakır kap mevcuttur.

58 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır yaşatıyor: Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum

Talep çok iyi işlerimiz güzel. Benim yaşım 62 benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum.

68 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır yaşatıyor: Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum

Yetkililerin bu meslekleri canlandırmasını bekliyorum. Kalifiyeli eleman ve çalışacak kimse yok. Kalay yaptırmak için Adana, Osmaniye gibi illerden de müşteriler geliyor" dedi.

78 yaşında başladığı kalaycılık mesleğini 54 yıldır yaşatıyor: Benden sonra kim yapacak bu işi bilmiyorum

 

 

 

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