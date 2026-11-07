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Kar yağışı Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kazaya neden oldu

07.11.2026 - 21:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

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Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 otomobil ve 1 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

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Kaza, Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişi Köroğlu Rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden 34 ESG 659 plakalı otomobil ile 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı.

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Bu sırada kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı tır da kazaya karıştı. Zincirleme kazada otomobillerde bulunan toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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