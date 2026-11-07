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Çalıştığı fabrikada kazana düşen işçi hayatını kaybetti

07.11.2026 - 20:00Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Okan ÇALIŞKAN/MERSİN, (DHA)

Çalıştığı fabrikada kazana düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin’de, çalıştığı makarna fabrikasında bulgur kazanına düşen işçi Aziz Erol (21), hayatını kaybetti.

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Olay, merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’ndeki makarna fabrikasında meydana geldi. Fabrikada bulgur kazanlarının bulunduğu bölümde çalışan Aziz Erol, henüz bilinmeyen bir nedenle kazanın içine düştü.

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İhbar üzerine fabrikaya sevk edilen sağlık ekipleri, Erol’un hayatını kaybettiğini belirledi. Erol’un cansız bedeni, inceleme yapılmak üzere Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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