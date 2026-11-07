Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Gıda güvenliğinde taviz yok' dedi, denetim rakamlarını paylaştı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CNN TÜRK'e özel açıklamalarda bulundu. Gündeminde gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar vardı. "Amacımız uygunsuzlukları tespit edip bir daha olmamasını sağlamak." dedi.

"GIDA DENETİMİNDE RAKAMLAR GİDEREK DÜŞÜYOR"

Bakan Yumaklı, denetimlerde rakamların giderek düştüğünün ve altını çizdi.

"Biz denetimlerimizi genişlettikçe aslında bunlar ortaya çıkıyor ama toplamda baktığımızda biz uygunsuzluk sayılarının düştüğünü söyleyebiliriz. Uygunsuzluk tespit ettiysek, onun tekrar düzelip düzelmediğini görmek için tekrar denetimlere de devam ediyoruz."

"HAL YASASI MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK"

Tarım Bakanı Yumaklı yeni Hal Yasası düzenlemesine de değindi.

"Üreticilere aradaki süreçlerde mümkün olduğu kadar kısaltarak, daha hızlı bir şekilde alışveriş noktalarına ulaşması elbette maliyetlerde çok önemli bir düşüş sağlayacak. Dolayısıyla bu manada halihazırda Meclis'teki mevcut yasal düzenlemedeki değişiklikler ben inanıyorum ki önemli bir etki oluşturacaktır."

11 KASIM'DA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞACAK

Ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Bu senenin açılışı Antalya'da düzenlenecek olan COP 31'de yapılacak.

"11 Kasım'da da Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Avustralya Başbakanı ve diğer liderlerle orada ağaç dikerek bu yılın başlangıcını yapmış olacağız."