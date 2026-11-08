Böyle patron görülmedi! İzmirli iş veren işçilerini sadece çalıştırmıyor, hayallerini de gerçekleştiriyor

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Fidancılık işine girmeden önce ev hanımı olduğunu aktaran Serpil Bağlı ise "Uzun zamandır burada çalışıyorum. Burası sadece iş yeri değil, aile ortamı gibi. Çalışmanın haricinde faaliyetlerimiz oluyor. Ankara'ya gittik, Anıtkabir'i gördük. Daha önce hiç gitmemiştim. Ankara'ya gidip bir karesine ayak basmak, dinlediğimiz, gördüğümüzden hariç gidip görmek çok farklı bir şeymiş. Çanakkale'ye gitmeyi de istiyorum" diye konuştu.