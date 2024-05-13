Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı! Yaz resmen gelmiyor, kış geri döndü, sıcaklıklar daha da düşecek
Haberler Gündem Haberleri Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı! Yaz resmen gelmiyor, kış geri döndü, sıcaklıklar daha da düşecek

Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı! Yaz resmen gelmiyor, kış geri döndü, sıcaklıklar daha da düşecek 

Mart görünümlü Mayıs yaşanmaya devam ediyor. Herkes havaların ısınmasını beklerken kış adeta geri döndü. Lapa lapa kar ve dolu yağışı görenler gözlerine inanamadı. Mayıs ayında her yer beyaza büründü. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kar, dolu ve kuvvetli yağıştan kaynaklanan olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor. Bir ilde okullar tatil edilirken, vatandaşlar yollarda kaldı. Hava sıcaklıklarının daha da düşeceği açıklandı. İşte MGM tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları ve il il hava durumu...

• 13 Mayıs 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
• 13 Mayıs 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
1 Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı Yaz resmen gelmiyor, kış geri döndü, sıcaklıklar daha da düşecek

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Hava sıcaklıkları yurt genelinde düşecek. İller tek tek açıklanarak vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Bazı kentlerde kar ve dolu yağışı etkili olurken Akdeniz'de kuvvetli yağış sele sebep oldu. Bir ilde okullar tatil edildi.

2 MAYISTA LAPA LAPA KAR YAĞDI

MAYIS'TA LAPA LAPA KAR YAĞDI

Ardahan’da yaşanan sağanak ve dolu yağışı sonucunda kent beyaza büründü. Ardahan'da sabah saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu yağışı sonrası kar manzarasını aratmayan görüntüler ortaya çıktı.

3 Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı Yaz resmen gelmiyor, kış geri döndü, sıcaklıklar daha da düşecek

Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Kent merkezinde yaklaşık 20 dakika etkili olan dolunun ardından her yer bembeyaz oldu.

4 HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Erzurum'da Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri mayıs ayı olmasına rağmen beyaza büründü. Erzurum’un dünyaya ve Türkiye’ye açılan önemli kapılarından birisi olan 3 bin 125 rakımlı Palandöken Dağı'nın zirvesinde kar eksik olmuyor. Birkaç gündür kent merkezinde etkili olan yağışlı hava, Palandöken’de kendini zaman zaman kar yağışı olarak gösteriyor. Dünden bu yana devam eden yoğun yağış, sezonu kapatan Palandöken Kayak Merkezi’nin üst kısımlarını karla kapattı.

5 DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Erzincan’da etkili olan dolu yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken yollar beyaza büründü. Sivas - Erzincan karayolu Sakaltutan mevkii yağan doluyla birlikte kar gibi beyaz örtüyle kaplandı. Aniden bastıran yağış nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolu yağışının etkili olduğu güzergahta ağır tonajlı araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

6 Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı Yaz resmen gelmiyor, kış geri döndü, sıcaklıklar daha da düşecek

Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle Üçevler Grup Köy Yolu'nda seyreden minibüs, yolda kaldı. İçinde 6 kişi bulunan minibüs, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması ile yoluna devam etti. Kentte dün gece yağan kar, yüksek kesimleri etkiledi. Kar sebebiyle 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı 2 bin 500 rakımlı Çavuştepe mevkisindeki Üçevler Grup Köy Yolu'nun belirli bölümleri ulaşıma kapandı. Muş kent merkezine gitmek üzere içindeki 6 kişiyle yola çıkan minibüs, yolda kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye İl Özel İdaresi ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kardan kapanan yolu iş makinesiyle açıp, minibüsün yoluna devam etmesini sağladı. Öte yandan, devam eden yağış sebebiyle Üçevler Grup Köy Yolu tamamen ulaşıma kapandı.

7 OKULLAR TATİL EDİLDİ

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Hatay Valiliği, kentte dün etkili olan, bugün de etkisini sürdürmesi beklenen kuvvetli sağanak nedeniyle merkez Antakya ve Defne ilçelerinde tüm okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Ayrıca 24 saat esasına uygun olarak tüm ekiplerin 315 araç ve 666 personel ile sahada hazır olunduğu bildirildi.

8 Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı Yaz resmen gelmiyor, kış geri döndü, sıcaklıklar daha da düşecek

Kar, fırtına, dolu yağışı etkili olurken MGM'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Sinop, Kastamonu, Çorum, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

9 HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Doğu bölgeler ile kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

10 RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

11 KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Sinop, Kastamonu, Çorum, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12 MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlır.

İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlır.

KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlır.

KOCAELİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlır.

13 EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. r.

A.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlır.

DENİZLİ °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlır.

İZMİR °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu r.

UŞAK °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14 AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kahramanmaraş, Osmaniy ve Hatay çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlır.

ANTALYA °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlur.

BURDUR °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlır.

HATAY °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

15 İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

16 BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

17 ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

18 DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars, Ardahan, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

19 GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

20 16 İLE UYARI

16 İLE UYARI

16 il için sarı kodlu yarı yapıldı. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış uyarısı, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Kars, Tunceli ve Ardahan için sarı kodlu yağmur uyarısı