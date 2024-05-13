Lapa lapa kar yağışını gören gözlerine inanamadı! Yaz resmen gelmiyor, kış geri döndü, sıcaklıklar daha da düşecek
Mart görünümlü Mayıs yaşanmaya devam ediyor. Herkes havaların ısınmasını beklerken kış adeta geri döndü. Lapa lapa kar ve dolu yağışı görenler gözlerine inanamadı. Mayıs ayında her yer beyaza büründü. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından kar, dolu ve kuvvetli yağıştan kaynaklanan olumsuzluklar yaşanmaya devam ediyor. Bir ilde okullar tatil edilirken, vatandaşlar yollarda kaldı. Hava sıcaklıklarının daha da düşeceği açıklandı. İşte MGM tarafından yapılan son dakika açıklamasının detayları ve il il hava durumu...
• 13 Mayıs 2024 - 12:00 • Son Güncelleme:
• 13 Mayıs 2024 - 12:00 • Son Güncelleme: