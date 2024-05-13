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Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı: Dünyanın gözü önünde yeni bir çaresizlik seviyesi

Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı (UNRWA), Refah’tan kaçan Gazzelilerin Han Yunus’taki, halihazırda harap olmuş ve suyun bulunmadığı UNRWA okullarına geldiğini duyurdu.

13.05.2024 - 15:53 |
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Birleşmiş Milletler’in Filistin Ajansı'ndan (UNRWA) Refah’tan kaçan Gazzelilerin Han Yunus’taki, halihazırda harap olmuş ve suyun bulunmadığı UNRWA okullarına geldiğini açıkladı.

SU BULUNMUYOR

UNRWA'dan yapılan açıklamada, “Han Yunus'taki UNRWA okullarına dönen aileler ve çocuklar, 'güvenlik' ve 'sığınak' arıyor. Bu BM tesislerinin halihazırda etkilendiği yerlerde büyük hasar var. Han Yunus'ta su bulunmuyor. Dünyanın gözleri önünde yaşanan yeni bir çaresizlik seviyesi” denildi.

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