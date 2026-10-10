Kahramanmaraş'ta kadın emeğine dev destek: Kızılağaçlı kadınların el emeği lezzetleri yok satıyor!

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kahraman Kadın Platformu, kadın girişimcilere üretimden pazarlamaya kadar farklı alanlarda destek sağlarken, Türkoğlu ilçesindeki üretici kadınların çilek, reçel ve yöresel ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına da katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü şekilde katılım sağlamalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğiyle oluşturulan Kahraman Kadın platformuyla kadınlara eğitim, gelişim ve online satış imkânı sunuyor.

Platform kapsamında kadın girişimciler, ürettikleri ürünleri online olarak satışa sunarak daha geniş müşteri kitlelerine ulaşabiliyor. Böylece kadınların el emeğiyle ortaya çıkardığı ürünlerin tanıtımı ve satışına katkı sağlanıyor. Türkoğlu’ndaki kadınların ürünleri de platform aracılığıyla satışa sunuluyor.

Kahraman Kadın platformunun destek sağladığı üretici kadınlardan biri de Türkoğlu ilçesi Murat Çakıroğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren Kızılağaç Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesindeki kadınlar oldu.

Kadınların bir araya gelerek oluşturduğu kooperatifte çilek üretiminin yanı sıra çilekten reçel, kozalak pekmezi, meşe pekmezi, domates kurusu, yufka ekmek ve kabak kurusu gibi yöresel ürünler hazırlanıyor. Kadınların ürettiği ürünler Kahraman Kadın platformu üzerinden daha geniş kitlelere ulaştırılıyor.