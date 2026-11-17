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Olay, saat 02.45 sıralarında Hocabey Mahallesi 1052. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uzman Çavuş E.Ç'nin (24) evine iki uzman çavuş arkadaşı misafirliğe geldi. Üç arkadaş evde bulunduğu sırada E.Ç'nin arkadaşları ayrı bir odadayken silah sesi duyuldu.

Silah sesinin geldiği odaya giden iki uzman çavuş, arkadaşları E.Ç'yi başından tabancayla vurulmuş halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan E.Ç, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı uzman çavuşun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.