Evrenin derinliklerinden rekor sinyal: NASA Ve MeerKAT uzayın en uzak radyo patlamasını yakaladı!

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Gök bilimciler, uzayın karanlık derinliklerinden Dünya'ya ulaşan eşsiz ve gizemli bir enerji patlamasına tanıklık etti. Bugüne kadar kaydedilen en uzak hızlı radyo patlaması (FRB) olarak kayıtlara geçen bu sinyal, tam 10 milyar yıldan fazla bir süre boyunca seyahat ederek Dünya'ya ulaştı. Bilim dünyasında büyük heyecan yaratan bu keşif, evrenin erken dönemlerinin gizemini çözmek için yeni bir kapı aralıyor.

Science dergisinde yayımlanan kapsamlı araştırmaya göre, FRB 20240304B adı verilen bu hızlı radyo patlaması, evrenin henüz yaklaşık 3 milyar yaşında olduğu bir dönemde meydana geldi.

Zaman Çizelgesi: Sinyal uzaya yayıldığında Dünya ve Güneş henüz var olmamıştı.

Kozmik Tarih: Dalgaların Dünya'ya ulaşana kadar evren tarihinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını kat ettiği hesaplandı.

Galaksi Özellikleri: James Webb Uzay Teleskobu (JWST) ile yapılan gözlemler, sinyalin normalden çok daha küçük, genç ve düşük metal oranına sahip aktif bir yıldız oluşum galaksisinden geldiğini ortaya koydu.

DEV TELESKOPLAR İŞ BAŞINDAYDI: MEERKAT VE JAMES WEBB ORTAKLIĞI

Bu rekor kıran keşif, dünyanın önde gelen gözlem araçlarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi:

Güney Afrika MeerKAT Radyo Teleskobu:Evrenin derinliklerinden gelen bu milisaniyelik milimetrik radyo dalgası patlamasını ilk olarak tespit etti. NASA James Webb Uzay Teleskobu (JWST): Sinyalin kaynağı olan sönük ve uzak galaksinin hassas konumunu ve yapısal özelliklerini belirlemede kilit rol oynadı.

Sydney Üniversitesi'nden Dr.Themiya Nanayakkara, bu tür patlamaların evrenin ilk evrelerinde sanılandan çok daha yaygın olabileceğini, ancak düşük metal içeren genç galaksilerde bu mekanizmaların nasıl çalıştığının yeni sorular doğurduğunu ifade etti.

HIZLI RADYO PATLAMALARI (FRB) NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Hızlı radyo patlamaları (FRB), milisaniyeler süren ancak inanılmaz derecede güçlü enerji yayan gizemli kozmik parlamalardır. Gök bilimciler için bu sinyaller adeta birer "kozmik fener" görevi görüyor:

Görünmeyen Maddeyi Saymak: Uzay boşluğunda yol alırken içinden geçtikleri parçacıklardan etkilenen bu dalgalar, optik teleskoplarla doğrudan görülemeyen karanlık maddeyi ve evrendeki toplam atom miktarını hesaplamayı mümkün kılar.

Kozmolojik Haritalandırma:10 milyar ışık yılı gibi rekor mesafelerden yakalanan bu sinyaller, evrenin yapısını anlamak için eşsiz birer laboratuvar sunuyor.

Tek seferlik mi yoksa tekrarlayan bir sinyal mi olduğu henüz tam olarak çözülemeyen bu gizemli patlama, uzayın gizemli geçmişini aydınlatmaya devam ediyor.