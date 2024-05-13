YÖK Başkanı Erol Özvar, Spor Dostu Kampüs'ün tanıtımını yaptı!

Biz gençlerimize üniversite okuyan ve zamanının büyük bir bölümünü ne yazık ki istemediğimiz ortamlarda tırnak içerisinde belirteyim geçiren gençlerimizi daha fazla hareket etmeye, fiziksel hareketliliği, sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi bu projeyle sağlamış olacağız. Bakanlık olarak bu yılı hareketlilik yılı ilan ettik. Hem fiziksel, hem akademik hem de kültürel hareketlilik. Bakanlık olarak hem yurtlarımızla, hem spor tesislerimizle, hem federasyonlarımız aracılığıyla, kulüplerimiz aracılığıyla spora oldukça kapsamlı destekler vermekteyiz. Bu proje kapsamında yapacağımız desteği ise ayrı bir başlık altında değerlendireceğiz" dedi.