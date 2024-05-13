YÖK Başkanı Erol Özvar, Spor Dostu Kampüs'ün tanıtımını yaptı!
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Spor Dostu Kampüs'ün tanıtımını yapan Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ilk olarak bisiklet turunun başlama işaretini verdiği objektiflere yakalandı. Özvar,"Spor Dostu Kampüs Projesi ile öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlıklı yaşam biçimlerini sürdürmelerine ve spor yapmalarına destek olmayı hedeflemekteyiz" dedi.
DHA
• 13 Mayıs 2024 - 17:32 • Son Güncelleme:
DHA
• 13 Mayıs 2024 - 17:32 • Son Güncelleme: