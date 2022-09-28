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GündemFırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPGli terörist tkisiz hale getirildi
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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPGli terörist tkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Suriyenin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPGli terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

28.09.2022 - 14:37 |
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPGli terörist tkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Suriyenin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPGli terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

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