Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPGli terörist tkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Suriyenin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPGli terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.