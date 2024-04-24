Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu

Bir dönem Trabzonspor Kulübü’nün de başkanlığını yapan Yılmaz’ın cansız bedeni, evine gelen kızı tarafından bulundu.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden eski spordan sorumlu devlet bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"49. ve 50. Hükümetlerde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapmış, uzun süre Trabzonspor Kulübü Başkanlığı’nda bulunmuş, Türk sporuna önemli katkıları olan, Sayın Mehmet Ali Yılmaz’ın vefatını derin bir teessür ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Mehmet Ali Yılmaz’a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiamıza başsağlığı diliyorum."

"BABAMIZI KAYBETTİK"

Mehmet Ali Yılmaz'ı 30 yıldır tanıdığını söyleyen Mehmet Zekayi Alatlı, "Akşam yatıyor. Sabah ölüsünü kızı Fatma buluyor. Devamlı buraya geliyordu, görüyorduk. Dün de selam gönderdim aldı selamı. Bugün de böyle oldu. 30 yıldır tanıyorduk. Ama hakikatten babamızı kaybettik" dedi.

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"GENEL DURUMU GAYET YERİNDEYDİ"

Mehmet Ali Yılmaz'ın evine gelen Erol Köse, "Son güne kadar yanındaydık. Gayet iyiydi. Bel sorunu vardı. Fıtık tedavisi teşhisi için 2.5 gün hastanede kalmıştı. Ama genel durumu gayet yerindeydi. Ben de şokun içindeyim. Fıtık ve ağrı için hastaneye gitmişti. Başka bir problemi yoktu. Başımız sağ olsun. Adam gibi adamdı" diye konuştu.

Bu arada Yılmaz'ın cenazesinin cuma günü ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da doğdu.

İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Antalya'da Zigana Tatil Köyü, Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Trabzonspor Kulübü Başkanlığı, XIX. Dönem Trabzon Milletvekilliği ile Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı. Yılmaz, evli ve beş çocuk babasıydı.

Bakanlığı döneminde Türkiye Futbol Federasyonuna özerklik getirdi. Futbolda havuz sistemini düzenleyen kişidir.

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Trabzonspor'a tesis kazandırdı.