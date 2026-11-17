Sarıyer'de ölü yunus kıyıya vurdu! Vücudunda yara izleri görüldü
İstanbul Sarıyer'de sahile vuran ölü yunus, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Vücudunda yara izleri bulunan yunus, ihbar üzerine bölgeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kıyıdan kaldırıldı.
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus, sahilde bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Rumeli Kavağı Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında yaşanan olayda, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
VÜCUDUNDA YARA İZLERİ TESPİT EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı Alibeyköy Deniz Temizlik ekibi sevk edildi. Kıyıya vuran yunusu inceleyen ekipler, hayvanın vücudunda yara izleri bulunduğunu belirledi.
İncelemelerin ardından ölü yunus, belediye ekipleri tarafından sahilden kaldırıldı.
VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLEDİ
Sahile vuran yunus, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde yunusun kıyıda hareketsiz halde bulunduğu görüldü.