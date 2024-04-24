MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Hakurk bölgesine icra edilen hava harekatıyla 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.